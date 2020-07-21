Поки у "Слуги народу" рейтинги падають, у ОПЗЖ і Євросолідарності - зростають

В той час, як більшість українців не довіряє президенту Володимиру Зеленському, електоральний рейтинг партії "Слуга народу" знизився на 0,7 процентного пункту-до 29,8% порівняно з червневим соцопросом згідно з липневим опитування центру "Соціальний моніторинг". Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" зріс на 1,5 п.п. до 20,1%, а "Європейської солідарності" підвищився на 3,7 п. п. до 15,7%, "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" знизився на 0,1 п. п. до 9,6%.

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, яку партію вони підтримали б, якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю.

Серед тих, хто визначився і голосував би, 29,8% проголосували б за "Слугу народу", 20,1% - за "Опозиційну платформу", 15,7% - за "Євросолідарність" і 9,6% - за "Батьківщину".

В цілому 5-відсотковий бар'єр подолали б і пройшли в парламент тільки ці 4 партії.

Партія "Голос", яка представлена в нинішньому скликанні парламенту, отримала б 2,1% голосів.

Партія "Сила і честь" набрала б 4,9% голосів, "Громадянська позиція" - 3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%.

2,6% опитаних підтримали б Партію Шарія", 2,5% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Інші партії набрали менше ніж 2% голосів.

Опитування проводилося з 8 по 15 липня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, у червні рейтинг Володимира Зеленського впав на 10%, а у Бойка зріс в 2 рази.

За іншим опитуванням у Володимира Зеленського впав рейтинг, при цьому у Порошенка і Бойка зріс.