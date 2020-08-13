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13 серпня 2020, четвер, 14:55 9 Документ
Верховна Рада і партії 2020-08-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
У липні оренда житла депутатів обійшлась держбюджету в 3 млн гривень

У липні оренда житла депутатів обійшлась держбюджету в 3 млн гривень

Надежда Комендантова
Верховна Рада, оренда житла, компенсація за оренду житла
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

141 депутат Верховної Ради отримав компенсацію вартості оренди житла або найму готельного номера з державного бюджету в липні на загальну суму 3 млн гривень у той час, як Порошенко, Арахамія і Рабиновича позбавили депутатських виплат за прогули.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, в опублікованому на сайті парламенту списку загальна сума коштів, компенсованих за оренду житла 141 депутатові, становила 3,026 млн гривень.

Відповідно до опублікованого списку, компенсацією в липні, зокрема скористалися співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, депутати фракції "Слуга народу" Олександр Качура і Максим Бужанський, депутати від "Європейської солідарності" Андрій Парубій та Софія Федина.

Загалом компенсації депутатам за оренду житла в липні становили від 9,1 до 79,3 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію на суму 9 100 гривень отримав депутат від "Слуги народу" Денис Маслов, а найбільшу - 79 300 гривень - член депутатської групи "Довіра" Микола Люшняк (сума виплати вказана за період з 1 березня по 30 червня).

Компенсацію на суму 15 тис. гривень отримав член депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець, 17 тис. гривень - депутат від "Слуги народу" Володимир Захарченко, 18 тис. гривень - депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк.

78 450 гривень компенсації отримала депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева (суму виплати вказано за період із 1 березня по 30 червня), 59 150 гривень - депутат від "Слуги народу" Сергій Колебошин (1 червня - 30 червня), 59 150 гривень - депутат від "Слуги народу" Денис Герман (суму виплати вказано за період із 1 квітня по 30 червня).

Також по 39 650 гривень компенсації отримали депутат від "Слуги народу" Ігор Васильківський (суму виплати вказано за період із 1 травня по 30 червня), член депутатської групи "Довіра" Роберт Горват (1 квітня - 31 травня), депутат від "Слуги народу" Максим Заремський (1 березня - 30 квітня), депутат від "Слуги народу" Кирило Нестеренко (1 червня - 31 липня), депутат від "Слуги народу" Петро Павловський (16 травня - 15 липня).

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше 20,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в червні 147 депутатів Ради отримали компенсацію з держбюджету за оренду житла на 3,4 млн гривень.

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