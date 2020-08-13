Український суд заборонив Сбербанку Росії називатися "Сбербанк"

Апеляційний суд заборонив Сбербанку Росії використовувати торговельну марку "Сбербанк".

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Державний Ощадний банк відстояв у суді права на використання торгової марки "Сбербанк".

Як відзначають в пресслужбі, представники Сбербанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки на території України порушила їхні права.

Але в процесі запекло процесуального протистояння Сбербанком були зібрані і надані всі необхідні та допустимі докази на підтвердження необґрунтованості вимог позивача.

"Нарешті закінчилася справа, яка тривала чотири роки з безліччю експертиз, клопотань та відстрочок. Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основному судовій справі, яке стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове найменування "Сбербанк" на території України", - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій ПАТ "Ощадбанк" перебуває в державній власності.

Державний Ощадний банк запроваджує сервіс зняття готівки в касах торговельних мереж АЗК WOG, "Аптека низьких цін" і супермаркетів Varus.

Крім того, раніше дію карток Ощадбанку було продовжено у зв'язку з карантином до 1 липня 2020 року.