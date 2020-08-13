підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 серпня 2020, четвер, 10:45 6
Судова влада 2020-08-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Український суд заборонив Сбербанку Росії називатися "Сбербанк"

Український суд заборонив Сбербанку Росії називатися "Сбербанк"

Кира Молчанова
Ощадбанк, Суд, Сбербанк, Рішення суду, Сбербанк Росії
Ощадбанк. Фото: finclub.net
Ощадбанк. Фото: finclub.net

Апеляційний суд заборонив Сбербанку Росії використовувати торговельну марку "Сбербанк".

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Державний Ощадний банк відстояв у суді права на використання торгової марки "Сбербанк".

Як відзначають в пресслужбі, представники Сбербанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки на території України порушила їхні права.

Але в процесі запекло процесуального протистояння Сбербанком були зібрані і надані всі необхідні та допустимі докази на підтвердження необґрунтованості вимог позивача.

"Нарешті закінчилася справа, яка тривала чотири роки з безліччю експертиз, клопотань та відстрочок. Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основному судовій справі, яке стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове найменування "Сбербанк" на території України", - зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Як повідомляли Українські Новини, 100% акцій ПАТ "Ощадбанк" перебуває в державній власності.

Державний Ощадний банк запроваджує сервіс зняття готівки в касах торговельних мереж АЗК WOG, "Аптека низьких цін" і супермаркетів Varus.

Крім того, раніше дію карток Ощадбанку було продовжено у зв'язку з карантином до 1 липня 2020 року.

Більше новин про: Ощадбанк Суд Сбербанк Рішення суду Сбербанк Росії

Клієнти Ощадбанку зможуть знімати готівку з карток...
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд...
"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, я...
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення...
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
Новини
ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія" 12:15
У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб 11:50
Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4% 11:48
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер 11:40
Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус 11:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу 14:48 Прес-реліз
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу 16:22
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн 17:27
більше новин
Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok