Клієнти Ощадбанку зможуть знімати готівку з карток на касах супермаркетів, аптек та АЗС

Державний Ощадний банк запроваджує сервіс зняття готівки в касах торговельних мереж АЗК WOG, "Аптека низьких цін" і супермаркетів Varus, тоді як Приватбанк вирішив ввести послугу "Готівка на касі" в магазинах "Сільпо", "Фора" і Varus.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Вказується, що зняти готівку при здійсненні покупок можуть користувачі платіжних карток Mastercard, VISA або НПС "Простір" будь-якого українського банку.

Наазі послуга доступна в мережі АЗК WOG, "Аптека низьких цін" і мережі продуктових супермаркетів Varus.

До кінця 2020 року банк планує поширити сервіс на інші великі мережі та дрібних торговців, що особливо актуально в місцях, де банкомати малодоступні.

Про бажання отримати готівку при оплаті товарів на касі платіжною карткою потрібно повідомити касиру і назвати необхідну суму в гривнях.

Під час однієї оплати можна зняти не більш ніж 500 гривень.

Обов'язковою умовою надання послуги є введення PIN-коду на POS-терміналі.

"Запуск послуги зняття готівки в касах торговельних мереж важливий як для банків та їх клієнтів, так і для економіки країни з точки зору зростання фінансової інклюзії українців і стимулювання безготівкових розрахунків. Особливо це актуально там, де банкомати малодоступні. Новий сервіс є дуже зручним для клієнтів : не потрібно витрачати час на пошуки банкомату або банківського відділення. Вони спокійно зможуть знімати певну суму готівки в касах торгово-сервісних підприємств, багато з яких працюють цілодобово", — зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ощадбанку розповіли, що буде з картками, термін дії яких закінчується на карантині.