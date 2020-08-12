Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р.

12 серпня у Києві презентували проєкт нової обхідної дороги. Про це повідомляється на ФБ-сторінці партії "Слуга народу".

Дорога навколо столиці передбачає будівництво "напівкільця" загальною протяжністю майже 150 км. Вона об’єднає всі шість основних міжнародних трас, які зараз транзитом проходять через Київ.

Як зазначила народна депутатка Ірина Верещук, "обхідна дорога – це один із ключових перспективних об’єктів президентської програми "Велике будівництво", і повністю може бути побудована за 5 років".

Нардеп вважає, що проблема обхідного шляху не просто назріла, а перезріла. Він може розвантажити транспортний потік майже на 40% тим саме зменшити кількість корок у столиці.

"Розмови щодо будівництва нової дороги тривають більше 10 років. Сьогодні люди вже не вірять балачкам. Ми, нова команда, яка прийшла не обіцяти, а працювати. Київ є одним із світових лідерів за заторами. Новий обхідний шлях спростить щільність міського трафіку та зменшить кількість викиди автотранспорту в місті", - зазначила депутатка.

Ірина Верещук зазначила, що нова команда готова взяти на себе відповідальність за підготовку проекту будівництва та назвала дедлайни початку будівництва.

"Сьогодні мало одного бажання. Потрібна центральна влада, яка буде брати участь. Буде і замовником, і виконавцем. Та міська влада, яка буде сприяти та допомагати. Наша команда готова взяти на себе ці обов’язки та вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. Та початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершено. Тому ми закликаємо до співпраці та підтримки. Разом зробимо те, на що давно очікують кияни", - підкреслила Ірна Верещук.

Також, на думку депутата, "нова дорога дозволить розвантажити столицю, адже 40% усього транспорту, який проходить через місто, – транзитний, знизити рівень заторів та зменшити завантаженість мостів".

Народна депутатка Ірина Верещук нещодавно отримала перемогу на партійних праймеріз на виборах київського міського голови.