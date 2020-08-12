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12 серпня 2020, середа, 22:51 3
Суспільство 2020-08-12T23:15:45+03:00
Українські Новини
Чоловік, який в юності облив Сороса майонезом, заявив, що він і сьогодні, можливо, зробив би те ж саме

Чоловік, який в юності облив Сороса майонезом, заявив, що він і сьогодні, можливо, зробив би те ж саме

Кира Молчанова
Сорос, Братство, Дмитро Корчинський
Джордж Сорос. Фото: focus.ua
Джордж Сорос. Фото: focus.ua

Українець, який в 2004 році облив майонезом американського мільярдера Джорджа Сороса, якому сьогодні виповнилося 90 років, під час його візиту в Україну, розповів, що і зараз вчинив би аналогічно, хоча визнає, що тоді на хуліганство його штовхнув юнацький максималізм.

Про це виданню "КП в Україні" розповіли два учасники тодішніх подій - студенти КПІ Аттіла-Дюло Селлеі-Довженко і Дмитро Хмара.

Вони розповіли, що тоді були членами організації "Братство", яку очолював колишній лідер ультраправої організації УНА-УНСО Дмитро Корчинський. Хлопці так і не зізналися, чи то він напоумив їх на "майонезний" інцидент. Але зараз обидва не підтримують з ним стосунки.

"Однією з причин цього інциденту можна назвати і наш юнацький максималізм. Але Джордж Сорос - фігура неоднозначна. У ті роки він зайшов в нашу країну зі своїм фондом. Спочатку дійсно підтримував всілякі ініціативи щодо культури. Але був і економічний, політичний вплив на ситуацію в Україна", - пояснив свій вчинок Аттіла-Дюло Селлеі-Довженко.

Він зізнається, що сьогодні повторив би такий вчинок.

"Складно сказати, - задумався наш співрозмовник. - Можливо, і повторив би. А може, й ні. Але в будь-якому випадку якийсь інцидент цій людині влаштував би. Я і сьогодні не захоплююся ним і його діями", - розповідає чоловік.

Після хуліганства з Соросом, Аттіла-Дюло Селлеі-Довженко закінчив третій курс і кинув інститут. Зайнявся громадською роботою, брав участь в Майдані, пізніше два роки воював добровольцем в зоні АТО. Також встиг кілька разів посидіти в СІЗО за бійки. Інший учасник інциденту Дмитро Хмара отримав заповітний диплом фізико-математичного факультету. Працює в IT-сфері, цікавиться космосом, ракетобудування, захоплюється Ілона Маском.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв з 1 по 4 листопада їздив у відрядження до Лондона для обговорення з Джорджем Cоросом питань енергетичної безпеки та реформування "Нафтогазу".

Фонд Сороса оплатив поїздку на Давоський форум частини депутатів з України.

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