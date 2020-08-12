Видатний фінансист і благодійник або пропащий спекулянт: Джорджу Соросу - 90 років

Джордж Сорос - американський фінансист, трейдер і інвестор, також прославлений філантропічною діяльністю. Життєвий шлях Сороса породжує чимало сумнівів і розцінюється неоднозначно: хтось говорить про нього, як про благородного творця мережі благодійних установ, інші називають спекулянтом, який також винен у валютних кризах.

Якщо в 90-х роках минулого століття про Сороса і його фондах в Україні знали хіба що фінансово-економічні аналітики, журналісти і співробітники відділень його організацій в нашій країні, то в останні пару років загальне ім'я "соросятина" стало популярнішим визначення за "тітушок".

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