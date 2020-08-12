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12 серпня 2020, середа, 10:33 13
Суспільство 2020-08-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
Видатний фінансист і благодійник або пропащий спекулянт: Джорджу Соросу - 90 років

Видатний фінансист і благодійник або пропащий спекулянт: Джорджу Соросу - 90 років

Петро Стуженко
Сорос, Бізнес, благодійність, Економіка, Фінанси, Спекуляція
Джордж Сорос. Фото: focus.ua
Джордж Сорос. Фото: focus.ua

Джордж Сорос - американський фінансист, трейдер і інвестор, також прославлений філантропічною діяльністю. Життєвий шлях Сороса породжує чимало сумнівів і розцінюється неоднозначно: хтось говорить про нього, як про благородного творця мережі благодійних установ, інші називають спекулянтом, який також винен у валютних кризах.

Якщо в 90-х роках минулого століття про Сороса і його фондах в Україні знали хіба що фінансово-економічні аналітики, журналісти і співробітники відділень його організацій в нашій країні, то в останні пару років загальне ім'я "соросятина" стало популярнішим визначення за "тітушок".

Повну версію публікації читайте російською мовою.

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