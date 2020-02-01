Тільки четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів, - Дубинський

З 20 депутатів "Слуги народу", які відвідали Давос, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олександр Дубинський. Він стверджує, іншим "слугам" оплатили поїздку. Оплатили поїздку самостійно: Наталуха Забуранна Нагорняк Галайчук Фонд Сороса оплатив поїздку: Бардіна (помічниця Лещенко в минулому скликанні) Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук: Арахамія Корнієнко Жмеренецкій Жупанин Киселевский Кравчук Михайлюк Овчинникова Підласий Припутень Чернев Шипайло Шуляк Юраш Ясько Дубинський стверджує, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери. Скріншот поста Дубинського. Нагадаємо, в Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. гривень.