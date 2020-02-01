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01 лютого 2020, субота, 08:17 5
Верховна Рада і партії 2020-02-01T09:23:14+02:00
Українські Новини
Тільки четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів, - Дубинський

Тільки четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів, - Дубинський

Надежда Комендантова
Давос, Давоський форум, Партія
Народний депутат (фракція
Народний депутат (фракція "Слуга народу") Олександр Дубинський.

З 20 депутатів "Слуги народу", які відвідали Давос, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олександр Дубинський.

Він стверджує, іншим "слугам" оплатили поїздку.

Оплатили поїздку самостійно:

  • Наталуха
  • Забуранна
  • Нагорняк
  • Галайчук

Фонд Сороса оплатив поїздку:

  • Бардіна (помічниця Лещенко в минулому скликанні)

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук:

  • Арахамія
  • Корнієнко
  • Жмеренецкій
  • Жупанин
  • Киселевский
  • Кравчук
  • Михайлюк
  • Овчинникова
  • Підласий
  • Припутень
  • Чернев
  • Шипайло
  • Шуляк
  • Юраш
  • Ясько

Дубинський стверджує, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.

Скріншот поста Дубинського.Скріншот поста Дубинського.

Нагадаємо, в Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. гривень.

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