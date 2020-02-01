Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу 09:17

У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі 08:48

Тільки четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів, - Дубинський 08:17

Сьогодні запрацювала програма доступного кредитування для підприємців 07:02