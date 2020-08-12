Ексдепутата Скосаря підозрюють у шахрайстві: він виманив у бізнесмена годинник за 19 млн гривень

Колишній депутат Верховної Ради Ігор Скосар ("Батьківщина", 2012-2014), якого вже підозрювали в купівлі мандата, підозрюється в заволодінні шляхом шахрайства в бізнесмена Ігоря Воронова елітного годинника вартістю 19 млн гривень у 2015 році.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

У 2015 році Скосар приїхав до Воронова зі своїми особистими питаннями в бізнес-центр. Під час спілкування Воронов повідомив ексдепутату, що у нього немає вільного часу для подальшого спілкування, оскільки не встигає на літак за кордон, і крім цього, йому ще потрібно дістати 100 000 доларів для розв'язання своїх питань до вильоту. Своєю чергою, Скосар, оцінивши ситуацію, в якій опинився, зауважив на руці у Воронова коштовний годинник марки Franck Muller Evolution 9850 3-1. При цьому, ексдепутат чітко усвідомлював, що вартість годинника щонайменше в десять перевищує суму в 100 000 доларів.

У цю мить у Скосаря виник злочинний намір, спрямований на заволодіння годинником з метою продажу. Усвідомлюючи явно злочинний характер своїх дій, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи дружні і довірчі стосунки з Вороновим, запропонував йому свою допомогу і повідомив, що може швидко отримати необхідні для нього на ту мить 100 000 доларів, але для цього йому необхідний годинник, щоб залишити його як завдаток і гарантію подальшого повернення коштів.

Він повідомив Воронову, що той отримає 100 000 доларів, заклавши годинник і в обов'язковому порядку поверне його, як тільки повернеться в Україну і віддасть 100 тис. доларів. Воронов погодився і віддав Скосарю свій годинник, який надалі продав.

Вартість годинника марки Franck Muller Evolution 9850 3-1 на момент скоєння злочину в 600 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу є особливо великим розміром.

У березні 2019 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства Скосаря за заявою Воронова.

Дізнавшись про подання заяви в поліцію, Скосар погрожував Воронову убивством.

Надалі поліція відкрила ще одну справу за фактом погроз вбивством за статтею 129 Кримінального кодексу.

У кінці липня Скосаря викликали на допит і для проведення інших слідчих дій, але він не з'явився.

У зв'язку з цим київський суд ухвалив здійснити примусово привести Скосаря.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ зобов'язали розслідувати багатомільйонний хабар Яценюку від ексдепутата Скосаря за прохідне місце в складі "Батьківщини".

НАБУ взялося розслідувати можливу дачу ексдепутатом 6 млн доларів хабаря Яценюку.