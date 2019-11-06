НАБУ почало розслідувати можливу дачу екс-депутатом 6 млн доларів хабара Яценюку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило справу про можливе даванняі колишньому прем'єрміністрові Арсенію Яценюку через його соратника і ексдепутата Миколу Мартиненка хабара в розмірі 6 млн доларів експарламентарієм Ігорем Скосарем за прохідне місце у виборчому списку партії "Батьківщина" на виборах парламенту в 2012 році.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито за рішенням Антикорупційного суду, який зобов'язав почати розслідування цього факту.

19 вересня заявник подав до НАБУ звернення про вчинення кримінального злочину за фактом надання службовою особою неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів експрем'єрміністрові через депутата Ради з метою отримання місця у виборчому списку політичної партії.

Зазначені дії, на думку заявника, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У травні Скосар заявив, що не пам'ятає про свої слова про "купівлю" місця в Раді за 6 млн доларів.

У 2017 році колишній депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов повідомив у соціальній мережі Facebook, що кримінальне провадження за фактом отримання хабара Яценюком від Скосара через Мартиненка за місце в списку "Батьківщини" було закрито через відсутність складу злочину.

Тоді Яценюк був головою фракції "Батьківщина" в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національну антикоррупцинное бюро (НАБУ) відкрити справу щодо надання Яценюку через його соратника Мартиненка хабара Скосарем за прохідне місце в списку "Батьківщини" на виборах до парламенту в 2012 році.

У листопаді 2018 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павло Петренко.