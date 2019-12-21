підписатися на розсилку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 грудня 2019, субота, 09:05 219 Документ
Судова влада 2019-12-21T19:30:04+02:00
Українські Новини
Екс-нардеп Скосар може сісти на 10 років за купівлю мандата, – ЗМІ

Екс-нардеп Скосар може сісти на 10 років за купівлю мандата, – ЗМІ

Петро Стуженко
Ігор Скосар, НАБУ, Кримінальне провадження

Від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна може отримати колишній народний депутат України Ігор Скосар. На політика відкрили кримінальне провадження за фактом можливого підкупу посадової особи. Мова йде про купівлю місця у виборчому списку політичної партії. Так у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) відреагували на звернення журналістів інформаційного порталу "СтопКор". У листі журналісти виклали повне корупційне досьє на Скосар. Документ розглянув директор НАБУ Артем Ситник.

Про це повідомив інформаційний портал "СтопКор".

"У листі повідомлялося, що за результатами відпрацювання наданої інформації відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 КК України щодо нардепа Скосаря І. за фактом надання неправомірної вигоди посадовій особі", - зазначили в "СтопКорі".

Нагадаємо, на початку вересня "СтопКор" звернувся до НАБУ щодо купленого мандата колишнього нардепа і однопартійця Арсенія Яценюка Скосаря.

Раніше перевірка детектором брехні підтвердила правдивість заяви народного депутата України Ігоря Скосаря про купівлю місця у виборчому списку ВО "Батьківщина" за 6 млн доларів в 2012 році. Поліграф довів: Скосар дійсно заплатив гроші Арсенію Яценюку та Миколі Мартиненку за можливість стати депутатом.

Всупереч всім доказам Скосар на волі.

Сам Скосар зізнався в тому, що купив мандат, в ефірі одного з українських телеканалів.

Більше новин про: Ігор Скосар НАБУ Кримінальне провадження

Архів
Новини
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
Суд заарештував 6 елітних авто екс-депутата Микитася 18:20
Андрій Павловський. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Ведучого Newsone викликають на допит у справі про вбивство Шеремета 17:51
НААУ внесла заставу за адвоката Чибирдина, який пробув 30 місяців у СІЗО 17:01
Рішення про транзит газу передбачає відгук майбутніх арбітражів, - Оржель 16:37
більше новин
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ 10:27
Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці 10:12
Інвестори нагадали НКРЕКП про мільярдні позови у разі ретроспективного перегляду "зелених" тарифів 11:53
Стали відомі умови нового транзитного контракту 00:05
більше новин
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав позов проти Зеленського, Авакова, Рябошапки і Коваля 15:09
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн 08:50
Долар і євро стрімко падають: курс валют на суботу 10:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok