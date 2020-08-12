Кабмін проведе засідання в середу

Кабінет Міністрів, який закрив усі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня, проведе засідання в середу, 12 серпня.

Про це свідчить порядок денний засідання на сайті уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме у режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін планує в 2021 році перенести 3 робочі дні, наближені до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань.