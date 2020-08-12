В Одеській області запрацювала перша в Україні поромна переправа за кордон

В Одеській області, де через наплив відпочивальників регулярно на в'їзді утворюються кілометрові затори, запрацювала перша в Україні поромна переправа, яка дозволить вітчизняним мандрівникам за невелику плату потрапити за кордон — в Румунію через Дунай. Про це повідомляє ТСН в ефірі "ТСН.Ранок".

Наголошується, що наразі на пором будуть пускати тільки вантажівки. Для одного поїздка обійдеться в 50 євро. Як тільки дозволять проїзд легкових машин — ті будуть платити 15 євро з авто. На п'ять євро дорожче коштуватиме переправа для мікроавтобуса. А піший мандрівник зможе перетнути Дунай тільки за євро. Поки запустять один, а згодом — тут будуть працювати чотири пороми. За добу вони здатні переправити більш ніж 500 автомобілів.

Раніше, кажуть водії, дорога через Молдову (200 кілометрів шляху) займала 12 годин, а тепер поїздка триватиме 7 хвилин. Перша вантажівка з України вирушить у румунське Ісакчі вже сьогодні, 12 серпня.

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