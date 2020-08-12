підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною
12 серпня 2020, середа, 09:20 8
Америка 2020-08-12T10:00:02+03:00
Українські Новини
США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною

США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною

Елизавета Кесельман
США, Вакцина, Вакцинація, Вакцина від коронавірусу, Вакцинація від коронавірусу
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Тоді як Росія заявляє про реєстрацію власної вакцини від коронавірусу, в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про підписання угоди з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Виробництвом вакцини компанія займатиметься під час клінічних випробувань. Про це повідомляє "Голос Америка".

Як заявили в Білому домі, виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволить прискорити графік розробки вакцини і дасть змогу федеральному уряду вже до кінця року почати постачання безпечних та ефективних вакцин для американців.

Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

У заяві також йдеться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.

Вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NІAІ).

Як повідомляли Українські Новини, Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу.

Більше новин про: США Вакцина Вакцинація Вакцина від коронавірусу Вакцинація від коронавірусу

Куди скаржитися, якщо зникли безкоштовні щеплення:...
Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випуст...
Біля Білого дому сталася перестрілка під час брифі...
Китай схвалив проведення клінічних випробувань вак...
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль
Грошова база і маса активно зростають
Новини
Скасування судом рішення про ліквідацію ДАБІ може призвести до хвилі рейдерства, - ЗМІ 10:19
У Білорусі поновлюють доступ до інтернету 09:55
Суддя Вовк, якого НАБУ вчора гучно оголосило в розшук, завив, що перебуває на робочому місці — у суді 09:52
Грошова база і маса активно зростають 09:29
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
До кінця карантину — 20 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok