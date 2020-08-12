США уклали договір на поставку 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яка буде безкоштовною

Тоді як Росія заявляє про реєстрацію власної вакцини від коронавірусу, в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про підписання угоди з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Виробництвом вакцини компанія займатиметься під час клінічних випробувань. Про це повідомляє "Голос Америка".

Як заявили в Білому домі, виробництво паралельно з клінічними випробуваннями дозволить прискорити графік розробки вакцини і дасть змогу федеральному уряду вже до кінця року почати постачання безпечних та ефективних вакцин для американців.

Вакцину можна буде використовувати після отримання дозволу від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

У заяві також йдеться, що вакцинація буде здійснюватися безкоштовно.

Вакцина мРНК-1273, була розроблена компанією Moderna спільно з вченими з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NІAІ).

Як повідомляли Українські Новини, Угорщина замовила 5 млн доз вакцин від коронавірусу.