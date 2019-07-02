У Києві знайшли кокаїн з Латинської Америки на $60 млн

Правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну на 60 млн доларів в Києві.\r\nПро це повідомив на брифінгу глава Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, наркотики були вилучені в кілька етапів.\r\nКокаїн надходив контрабандним шляхом з країн Латинської Америки і надалі переправлявся в Європу.\r\nЗатримані 9 підозрюваних, шістьом з яких вже обрано запобіжний захід.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Борисполі Київської області співробітники Нацполіції ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів.\r\nРаніше величезну партію героїну на $50 млн виявила поліція в Київській області.\r\nТакож у Києві затримали двох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками.