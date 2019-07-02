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02 липня 2019, вівторок, 15:53 41
Силові структури 2019-07-02T18:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві знайшли кокаїн з Латинської Америки на $60 млн

У Києві знайшли кокаїн з Латинської Америки на $60 млн

Правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну на 60 млн доларів в Києві.

Про це повідомив на брифінгу глава Нацполіції Сергій Князєв, передають Українські Новини.

За його словами, наркотики були вилучені в кілька етапів.

Кокаїн надходив контрабандним шляхом з країн Латинської Америки і надалі переправлявся в Європу.

Затримані 9 підозрюваних, шістьом з яких вже обрано запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, у Борисполі Київської області співробітники Нацполіції ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів.

Раніше величезну партію героїну на $50 млн виявила поліція в Київській області.

Також у Києві затримали двох чоловіків та жінку, які торгували наркотиками.

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