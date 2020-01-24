Держкосмос очолив одеський бізнесмен Усов, який консультував Tesla і NASA

Кабінет міністрів призначив головою Державного космічного агентства бізнесмена Володимира Усова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Усов є співзасновником сервісу 3-D друку Kwambio і цифрового видавництва Gutenbergz.

В компанії Усова стверджують, що вони консультували Tesla і NASA з питань 3D-друку. Kwambio також співпрацює з Coca-Cola, Stanley і акселеративної програмою Techstars, повідомляє "Думська".

В 2019 році Володимир Усов запустив проект ADAM – систему друку кісткових імплантатів, які вже пройшли клінічні випробування в Україні.

Усов Володимир Володимирович народився 23 вересня 1983 року в Одесі. Закінчив Одеський національний морський університет. Був членом Партії промисловців і підприємців України, "Батьківщині", балотувався до міської ради і Верховну Раду, але невдало.

Як повідомляли Українські Новини, космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності.

Тим часом Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі.

В 2015 році Держкосмос припинив співпрацю з Росією на міждержавному рівні.