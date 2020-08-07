підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • На бойовиків-іноземців, які воювали на Донбасі, відкрили більше ста справ, - офіс генпрокурора
07 серпня 2020, пʼятниця, 19:17 6
Політика 2020-08-07T20:43:00+03:00
Українські Новини
На бойовиків-іноземців, які воювали на Донбасі, відкрили більше ста справ, - офіс генпрокурора

На бойовиків-іноземців, які воювали на Донбасі, відкрили більше ста справ, - офіс генпрокурора

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Бойовики, Російські найманці, незаконні збройні формування
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Прокурорами департаменту нагляду щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні виробництва за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисним діям, вчиненим з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі в складі не передбачених законом збройних формуваннях в нападі на підприємства, установи, організації або на громадян, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу)", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, не менше 2 громадянина Республіки Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів і 5 - Німеччини в складі іррегулярних збройних формувань Росії брали участь у збройному конфлікті.

Указано, що іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів, зокрема, в так званому 14 батальйоні територіальної оборони "Привид", одинадцятому окремому мотострілецькому полку "Схід", сьомій окремій мотострілецькій бригаді "Чистяківська", першої окремої мотострілецької бригади "Слов'янська", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", незаконних збройних формуваннях "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР".

Відповідно зі ст. 47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їх дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Як повідомляли Українськi Новини 28 липня Офіс генпрокурора заявив про громадян Киргизії, Боснії і Герцеговини та Бразилії, хто перебував з 2014 року в незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що більш як 20 громадян Італії воювали проти України на боці бойовиків на Донбасі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив генеральному прокурору Білорусі запросити у свою країну генпрокурорів Росії і України для розгляду ситуації із затриманими біля Мінська бойовиками приватної військової компанії "Вагнер", частина з яких воювала на Донбасі.

Більше новин про: Арсен Аваков Бойовики Російські найманці незаконні збройні формування

"Київхліб" закрили на карантин через спалах коронавірусу
Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет
Новини
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все пробачив, – Лукашенко 20:02 Відео
Луцьк і Тернопіль викреслюють із "червоної зони" і переводять у "помаранчеву" і "жовту" 19:37
Забудовники не хочуть "відродження" ліквідованої ДАБІ через суд, - Глава Ради асоціації "КУБ" Юрій Кватерчук 19:28
На бойовиків-іноземців, які воювали на Донбасі, відкрили більше ста справ, - офіс генпрокурора 19:17
Влада Лівану заявила про можливе зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті 19:04
більше новин
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Ярославський закликав захистити законність і врятувати "Мотор Січ", - офіційна заява 15:35
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Януковичу я все пробачив, – Лукашенко 20:02 Відео
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
У 27 осіб з 726 протестованих в Гостомельській тергромаді був виявлений імунітет до коронавірусу 13:09
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів 09:26
Міжнародні тютюнові компанії подають до міжнародного арбітражу – ЄБА 09:38
більше новин
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok