На бойовиків-іноземців, які воювали на Донбасі, відкрили більше ста справ, - офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Прокурорами департаменту нагляду щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні виробництва за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисним діям, вчиненим з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі в складі не передбачених законом збройних формуваннях в нападі на підприємства, установи, організації або на громадян, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу)", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, не менше 2 громадянина Республіки Болгарії, 7 - Вірменії, 1 - Грузії, 19 - Італії, 27 - Іспанії, 12 - Казахстану, 3 - Литви, 26 - Молдови, 2 - Нідерландів і 5 - Німеччини в складі іррегулярних збройних формувань Росії брали участь у збройному конфлікті.

Указано, що іноземні найманці перебували в складі різних підрозділів, зокрема, в так званому 14 батальйоні територіальної оборони "Привид", одинадцятому окремому мотострілецькому полку "Схід", сьомій окремій мотострілецькій бригаді "Чистяківська", першої окремої мотострілецької бригади "Слов'янська", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", незаконних збройних формуваннях "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР".

Відповідно зі ст. 47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їх дії - порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Як повідомляли Українськi Новини 28 липня Офіс генпрокурора заявив про громадян Киргизії, Боснії і Герцеговини та Бразилії, хто перебував з 2014 року в незаконних збройних формуваннях на Донбасі.

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