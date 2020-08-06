Понад 20 італійців воювали на Донбасі на стороні бойовиків, — Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що проти України на боці бойовиків на Донбасі воювали більш ніж 20 громадян Італії воювали.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Уже 3 італійці отримали реальні строки ув'язнення за участь на Донбасі в проросійських незаконних збройних формуваннях (НВФ) і ще більш ніж 20 громадян Італії, за нашою інформацією, брали участь в таких НВФ. Сподіваюся, справедливий вирок отримають і інші учасники терористичних організацій, незалежно від країни перебування", — сказав Аваков під час офіційного візиту до Італії.

Міністр також подякував за чітку позицію Італії стосовно італійських найманців, які воюють на боці незаконних збройних формувань на сході України.

"Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності і суверенітету України", — підкреслив він.

Як повідомляли Українськi Новини, Козак поскаржився раднику Меркель на безглуздість і заявив про вихід Росії з переговорів по Донбасу.

Також Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.