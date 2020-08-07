"Укрзалізниця" закупить продукцію на обслуговування шляхів на 572 млн гривень

Філія "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства "Укрзалізниця" оголосила 3 тендери на закупівлю продукції для обслуговування шляхів загальною очікуваною вартістю 571,52 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українськi Новини.

Згідно з ними, предметом закупівлі першого тендера є 6,31 тис. тонн підкладок роздільного скріплення і 780 тонн накладок рейкових двоглавих.

У другому тендері, розбитому на 9 лотів, планується закупити 2,9 млн штук прокладок підрейкових гумових для рейкових шляхів, 1,9 млн штук прокладок гумових для рейкових шляхів і 330 прокладок гумових на брус стрілкового переводу.

Третій тендер, розбитий на 4 лоти, передбачає закупівлю 1,23 тис. тонн болтів клемних з гайкою для рейкових скріплень, 1,5 тис. тонн болтів закладних з гайкою для рейкових скріплень, 560 тонн болтів для рейкових стиків залізничної колії Р-65 з гайкою і 672 тонни шайб пружинних двохвіткових.

Термін постачання всіх товарів - до 31 грудня.

Кінцевий термін подачі пропозицій за всіма тендерами - 1 вересня, аукціон на перший тендер призначений на 7 жовтня.

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ спіймала "Укрзалізницю" на закупівлі неякісних і крадених запчастин на 100 млн гривень.

Також раніше директор філії "Укрзалізниці" отримав підозру, яка спричинила 850 млн гривень збитку службової недбалості.