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12 червня 2020, пʼятниця, 09:19 14
Силові структури 2020-06-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Директор філії Укрзалізниці отримав підозру в службовій недбалості, що призвела до 850 млн гривень збитків

Директор філії Укрзалізниці отримав підозру в службовій недбалості, що призвела до 850 млн гривень збитків

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, підозра, службова недбалість
Укрзалізниця. Фото: zn.ua
Укрзалізниця. Фото: zn.ua

Офіс генерального прокурора повідомив директору філії акціонерного товариства "Укрзалізниця" про підозру у службовій недбалості, що спричинила шкоду в розмірі 850 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора керівнику одного з центральних філій ВАТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу)", — сказано в ньому.

За даними слідства, чиновник, будучи керівником підрозділу Укрзалізниці, яким здійснювався видобуток корисних копалин, не забезпечив належного оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт на гранітних кар'єрах.

У результаті його службової недбалості протягом 2017-2018 років незаконно проведено 9 вибухів на території Житомирської області видобуто понад 340 тис. куб. м гірничої маси, чим завдано збитків навколишньому середовищу на суму понад 850 млн гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", в Укрзалізниці намагалися вкрасти 10,4 млн гривень. НАБУ повідомило про підозру.

22 травня НАБУ завершило розслідування можливої причетності депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє") до заволодіння 93 млн коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця". Незважаючи на це, справу проти нього не закрили.

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