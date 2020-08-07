У Польщі біля залізниці знайшли загиблого українця

У Польщі неподалік міста Конін знайшли тіло мертвого чоловіка біля залізничної колії , ним виявився громадянин України. Про це повідомляє видання Польське радіо .

Зазначається, що померлий перебував на карантині. Особу чоловіка визначили документи, які знайшли у нього.

"25 липня під час виїзду, пов'язаного з гасінням гальм у локомотива потягу сполученням Варшава-Берлін, пожежні-добровольці з гміни Голіна наткнулися на документи, що лежали поблизу шляху. За розповіддю рятувальників, поблизу був відчутний запах останків в процесі розкладання. На мертве тіло випадково натрапили під час огляду кущів недалеко від залізничної станції сплавів", - йдеться в повідомленні.

В Окружний прокуратурі розповіли, що розкладання виявлених останків було настільки сильним, що під час проведеного розтину не вдалося з'ясувати безпосередню причину смерті чоловіка.

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