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07 серпня 2020, пʼятниця, 15:41 8
Європа 2020-08-07T17:00:04+03:00
Українські Новини
У Польщі біля залізниці знайшли загиблого українця

У Польщі біля залізниці знайшли загиблого українця

Ольга Фандорина
Польща, Смерть українця, Смерть українця в Польщі
Залізниця. Фото: dw.com
Залізниця. Фото: dw.com

У Польщі неподалік міста Конін знайшли тіло мертвого чоловіка біля залізничної колії, ним виявився громадянин України. Про це повідомляє видання Польське радіо .

Зазначається, що померлий перебував на карантині. Особу чоловіка визначили документи, які знайшли у нього. 

"25 липня під час виїзду, пов'язаного з гасінням гальм у локомотива потягу сполученням Варшава-Берлін, пожежні-добровольці з гміни Голіна наткнулися на документи, що лежали поблизу шляху. За розповіддю рятувальників, поблизу був відчутний запах останків в процесі розкладання. На мертве тіло випадково натрапили під час огляду кущів недалеко від залізничної станції сплавів", - йдеться в повідомленні.

В Окружний прокуратурі розповіли, що розкладання виявлених останків було настільки сильним, що під час проведеного розтину не вдалося з'ясувати безпосередню причину смерті чоловіка.

Як повідомляли Українськi Новини, українців  знайшли мертвими в холодильнику в Польщі.

Раніше також в Польщі вбили двох українців, їх тіла знайшли на території підприємства.

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