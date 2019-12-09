У Польщі вбили двох українців, їхні тіла знайшли на території підприємства

Поліція Пулав (Польща) знайшла тіла 2 українців на території приватного підприємства. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Любліна, передають Українські Новини. "Вчора близько 13:00 черговий поліції Пулав отримав повідомлення, що на території одного з приватних підприємств знайдено тіла 2 чоловіків. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть, до якої могли бути причетні треті особи... Встановлено, що жертвами є громадяни України, які працювали на території підприємства", - йдеться в ньому. Повідомляється, що поліція вже затримала підозрюваного 36-річного українця, який також працює на цьому підприємстві і, ймовірно, знав убитих. У разі доведення провини йому загрожує довічне позбавлення волі. Як повідомляли Українські Новини, українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі. Тим часом, українці посіли перше місце за кількістю одержаних видів на проживання в ЄС.