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07 серпня 2020, пʼятниця, 15:40 10
Судова влада 2020-08-07T16:45:01+03:00
Українські Новини
Функціонал «Електронного суду» повинен повністю враховувати потреби адвокатів, - Гвоздій

Функціонал «Електронного суду» повинен повністю враховувати потреби адвокатів, - Гвоздій

Николай Савенко
НААУ, Адвокатура, Адвокати, Валентин Гвоздій, ЄСІТС, Електронний суд
Валентин Гвоздій, заступник голови НААУ. Фото: Українські Новини
Валентин Гвоздій, заступник голови НААУ. Фото: Українські Новини

Заступник голови Ради адвокатів України (РАУ) , Голова робочої групи Національної асоціації адвокатів України (НААУ) з питань впровадження електронного правосуддя Валентин Гвоздій наголошує, під час запровадження підсистеми «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) повинні бути повною мірою враховані інтереси адвокатів.

Про це він сказав в інтерв’ю інтернет-виданню Advokat Post, передають Українські Новини.

Гвоздій зазначив, що коронавірус і карантинні обмеження значно актуалізували необхідність впровадження електронних сервісів в судовій системі. Тому НААУ домовилася співпрацювати з органами судової влади в питаннях запровадження електронного правосуддя, зокрема, щодо інтеграції Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) з підсистемою «Електронний суд».

«Наша ціль – забезпечити, щоб через «Електронний суд» адвокати могли повною мірою представляти інтереси клієнтів, так само, як і під час звичної роботи в офлайні», - наголосив заступник голови РАУ.

Наразі НААУ працює над тим, щоб була забезпечена можливість для доступу адвокатів через особистий кабінет в ЄРАУ до «Електронного суду», в цій підсистемі можна було підтверджувати повноваження адвокатів, генерувати електронні ордери адвокатів з ЄРАУ, укладати електронні угоди між адвокатом і підзахисним, видавати електронні довіреності.

Крім того НААУ запропонувала свій варіант змін до процесуальних кодексів, які необхідні для забезпечення прав адвокатів під час використання електронних сервісів при відправленні правосуддя.

Ці зміни стосуються подання електронних доказів та фіксування таких доказів судом; фіксування судового засідання технічними засобами; дослідження аудіо- і відеозаписів у залі судового засідання; прав та обов'язків учасників справи; участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Як повідомляли Українські Новини, НААУ та Судова адміністрація почали тестування "Електронного суду".

Національная асоціація адвокатів сприятиме якнайшвидшому впровадженню «Електронного суду».

 

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