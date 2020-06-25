Национальная ассоциация адвокатов будет способствовать скорейшему внедрению «Электронного суда»

Национальная ассоциация адвокатов Украины в сотрудничестве с Государственной судебной администрацией наработает предложения для запуска качественной, современной подсистемы «Электронный суд» Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Об этом сообщает пресс-служба НААУ, передают Українські Новини.

23 июня во время заседания рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине под председательством Валентина Гвоздия, члены группы обсудили что уже сделано для внедрения в Украине ЕСИТС и какие будут дальнейшие шаги.

Национальная ассоциация адвокатов уже наладила сотрудничество в этом направлении с Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией, Советом судей, ГП «Информационные судебные системы» и Офисом генерального прокурора.

17 июня председатель НААУ Лидия Изовитова, Валентин Гвоздий, Юрий Григоренко и Владимир Мацко вместе с представителями ГСА и другими заинтересованными сторонами приняли участие в заседании ВСП по вопросам внедрения ЕСИТС. А 22 июня Валентин Гвоздий и Юрий Григоренко встретились с представителями ГСА и определили ключевые направления работы для скорейшего начала работы подсистемы «Электронный суд».

Валентин Гвоздий обратил внимание на то, что сейчас в личном кабинете пользователя «Электронного суда» невозможно идентифицировать личность именно как адвоката.

Чтобы решить эту проблему было предложено предоставить доступ к кабинету адвоката в подсистеме «Электронный суд» через личный кабинет адвоката в Едином реестре адвокатов Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

По результатам встречи НААУ и ГСА договорились разработать предложения по внесению изменений в процессуальные кодексы, которые являются необходимыми для запуска работы подсистемы «Электронный суд».

В эту пятницу члены рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине проведут встречу с представителями ГСА, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

На заседании 23 июня члены рабочей группы обсудили, какие положения необходимо отобразить в проекте предложений изменений в процессуальные кодексы.

К разработке этого проекта также привлечены Комитет НААУ защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, Комитет НААУ по хозяйственному праву и процессу, Комитет НААУ по административному праву и процессу, Комитет НААУ по уголовному праву и процессу и Комитет НААУ по гражданскому праву и процессу.

«Мы уверены, что с привлечением соответствующих специалистов Национальной ассоциации адвокатов Украины процесс полноценного внедрения подсистемы «Электронный суд» значительно ускорится. Поэтому, в конечном итоге ожидается действительно полезный и удобный для использования адвокатами инновационный технический продукт», - сказал Гвоздий.

НААУ призывает адвокатов делиться своими идеями и пожеланиями относительно работы подсистемы «Электронный суд» в Украине. Предложения можно присылать по адресу h.udovenko@unba.org.ua.

Напомним, ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк в интервью изданию ADVOKAT POST сообщил, что подсистема «Электронный суд» заработает в июне в тестовом режиме, а в дальнейшем вся судебная система сможет пользоваться её преимуществами.