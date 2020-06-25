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25 июня 2020, четверг, 08:50 218
Судебная власть 2020-06-25T09:15:02+03:00
Українські Новини
Национальная ассоциация адвокатов будет способствовать скорейшему внедрению «Электронного суда»

Национальная ассоциация адвокатов будет способствовать скорейшему внедрению «Электронного суда»

Николай Савенко
Адвокаты, НААУ, Электронный суд, ГСА, Гвоздий, Изовитова
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент
Адвокатура. Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Национальная ассоциация адвокатов Украины в сотрудничестве с Государственной судебной администрацией наработает предложения для запуска качественной, современной подсистемы «Электронный суд» Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Об этом сообщает пресс-служба НААУ, передают Українські Новини.

23 июня во время заседания рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине под председательством Валентина Гвоздия, члены группы обсудили что уже сделано для внедрения в Украине ЕСИТС и какие будут дальнейшие шаги.

Национальная ассоциация адвокатов уже наладила сотрудничество в этом направлении с Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией, Советом судей, ГП «Информационные судебные системы» и Офисом генерального прокурора.

17 июня председатель НААУ Лидия Изовитова, Валентин Гвоздий, Юрий Григоренко и Владимир Мацко вместе с представителями ГСА и другими заинтересованными сторонами приняли участие в заседании ВСП по вопросам внедрения ЕСИТС. А 22 июня Валентин Гвоздий и Юрий Григоренко встретились с представителями ГСА и определили ключевые направления работы для скорейшего начала работы подсистемы «Электронный суд».

Валентин Гвоздий обратил внимание на то, что сейчас в личном кабинете пользователя «Электронного суда» невозможно идентифицировать личность именно как адвоката.

Чтобы решить эту проблему было предложено предоставить доступ к кабинету адвоката в подсистеме «Электронный суд» через личный кабинет адвоката в Едином реестре адвокатов Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

По результатам встречи НААУ и ГСА договорились разработать предложения по внесению изменений в процессуальные кодексы, которые являются необходимыми для запуска работы подсистемы «Электронный суд».

В эту пятницу члены рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине проведут встречу с представителями ГСА, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

На заседании 23 июня члены рабочей группы обсудили, какие положения необходимо отобразить в проекте предложений изменений в процессуальные кодексы.

К разработке этого проекта также привлечены Комитет НААУ защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, Комитет НААУ по хозяйственному праву и процессу, Комитет НААУ по административному праву и процессу, Комитет НААУ по уголовному праву и процессу и Комитет НААУ по гражданскому праву и процессу.

«Мы уверены, что с привлечением соответствующих специалистов Национальной ассоциации адвокатов Украины процесс полноценного внедрения подсистемы «Электронный суд» значительно ускорится. Поэтому, в конечном итоге ожидается действительно полезный и удобный для использования адвокатами инновационный технический продукт», - сказал Гвоздий.

НААУ призывает адвокатов делиться своими идеями и пожеланиями относительно работы подсистемы «Электронный суд» в Украине. Предложения можно присылать по адресу h.udovenko@unba.org.ua.

Напомним, ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк в интервью изданию ADVOKAT POST сообщил, что подсистема «Электронный суд» заработает в июне в тестовом режиме, а в дальнейшем вся судебная система сможет пользоваться её преимуществами.

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