Деяким знакам зодіаку дзеркальна дати стане роковою, - астролог Глоба

у той час, як за гороскопом на серпень чотирьох знаків буде супроводжувати фінансовий успіх . Дзеркальна дата 08.08.2020 принесе Тельцям, Терезам, Стрільцям і Рибам не тільки низку небезпек, але і шанс досягти бажаного Детальніше про те, що готує субота, 8 серпня, представникам цих знаків зодіаку, расказал Павло Глоба .

Тельці

Фатальна дата для Tельцов випадає на 8 серпня, коли все можна змінити в кращу сторону, але представники цього знаку ризикують втратити свій шанс. Hа насправді, це вкрай сприятливий день, наповнений новими можливостями і реальним потенціалом до позитивних трансформацій. Однак Tельвци прокинуться з огидним настроєм і будуть дивитися на світ крізь негативний фільтр. Це може перешкодити помітити всі шанси і допомогу з боку Всесвіту. Тому зірки закликають змусити себе переключитися і почати насолоджуватися життям. Інакше всі бонуси і можливості дзеркальної дати пройдуть повз Тельців.

Терези

Зірки говорять, що дзеркальна дата 08.08.2020 буде просякнута позитивом для Терезів. День дозволить досягти нових перемог на професійній ниві і реалізувати масу унікальних ідей. Але це також дуже небезпечні добу, через що дата здатна стати фатальною. Чого Терезам слід побоюватися? Астропрогноз повідомляє, що над представниками цього знака навис негативний вплив. Йдеться про таємного ворога і маніпулятора, який дуже близько підібрався до оточення Терезів і незабаром зможе повністю підпорядкувати собі їх дії. Придивіться і вичисліть його, інакше все майбутнє опиниться під загрозою. Ця людина з'явився в житті відносно недавно і поки ніяк себе не видає. Але інстинктивно представники цього знака відчують від неї загрозу.

Стрілець

Щоб дзеркальна дата 8 серпня не стала фатальною для Стрільців в найнегативнішому сенсі, їм потрібно протягом усього дня зберігати спокій. Це надмірно заморочлива і метушлива доба, коли навколо спостерігається справжній хаос. Багато зодіакальних представників ризикують розгубитися і допустити фатальних помилок. Однак Стрільці звикли до подібної обстановки і у них є всі шанси зберегти спокій і врівноваженість, щоб досягти приголомшливих результатів. Це ідеальний час для інвестицій, саморозвитку і нових знайомств. Причому зірки нагородять Стрільців великим запасом енергії, так що вийде просунутися вперед відразу у всіх напрямках.

Риби

Для Риб дзеркальна дата 08.08.2020 може стати, як переможною, так і фатальною. З одного боку, вони дотримуються правильної тактики, сповнені енергії та ентузіазму. Bсе це дозволить проявити себе з кращого боку на професійній ниві і всього за добу домогтися неймовірних результатів. З іншого боку, Риби стають занадто сліпими і легковажними в плані вибору союзників і людей, з якими будуть співпрацювати. Через це представників цього знака будуть гальмувати в процесі роботи або ж ці особи просто підставлять, забравши ваші бонуси. Тому Рибам слід бути більш пильними і не довіряти сумнівним персонажам.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

Також Гідрометцентр прогнозує, що в Україну прийдуть заморозки в кінці серпня .