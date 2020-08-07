Місцями спека послабшає, але засуха збережеться. Прогноз погоди на 8 серпня

8 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +19 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +25 ... +31 градус.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10 ... +15 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +20 градусів, вдень +26 ... +32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +22 градуси, вдень +26 ... +32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +23 градуси, вдень +30 ... +36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +23 градуси, вдень +29 ... +34 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +20 ... +22 градуси, вдень +31 ... +33 градуси.

7 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... +26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Також синоптики не прогнозують нічого аномального в останній місяць літа.