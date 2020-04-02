НСЖУ просить поліцію оперативно розслідувати напад "качків" на журналістів у Гідропарку в Києві

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко звернувся до Національної поліції з проханням оперативно розслідувати напад невідомих осіб на журналістів, що був вчинений у Гідропарку під час інспектування дотримання вимог карантину в Києві.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Національна спілка журналістів України звертається до МВС та Національної поліції із закликом оперативно розпочати розслідування та забезпечити притягнення нападників до належної відповідальності. Зараз Алла Жизневська знаходиться у райвідділі поліції, пише заяву з викладом обставин. Але по зафіксованому відео з місця події усе очевидно - нахабна публіка впивається своєю силою та безкарністю. Зупиніть безкарність! Журналісти під час епідемії і так наражають своє здоров’я на небезпеку!" - написав голова НСЖУ.

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Уточнимо, на знімальну групу телеканалу Zik (журналістку Аллу Жизневскую та її оператора) напали невідомі молоді люди, які порушували вимоги загальнонаціонального карантину, перебуваючи на спортивному майданчику в Гідропарку.

На відео зафіксовано, як Жизневська голосно звертається до свого телеоператора, щоб невідомі чоловіки не побили його та не пошкодили телекамеру. Журналістка намагалася зупинити найбільш агресивного хлопця, але той її грубо штовхнув. Чоловік впевнено заявив, що йому "ніхто нічого не зробить", та йому "наплювати на заборону", "плювати на закон".

"Ми сьогодні інспектували місто (Київ). Перевіряли, чи дотримуються люди умов карантину, як себе поводять, чи дотримуються безпечної дистанції. Але у Гідропарку сталася велика неприємність. Нас намагалися побити, нас штовхали, мене та оператора вдарили, намагалися побити камеру та лаялися" - повідомила Алла Жизневська.

Нагадаємо, через збільшення кількості захворювань на коронавірус у Києві столична влада встановила режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення значиться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №488 від 20 березня 2020 року.

Влада ввела нові обмеження для містян, тим самим намагаючись звести до мінімуму перебування киян на вулиці і в людних місцях та протидіяти розповсюдженню коронавірусу. Заборони стосуються і громадського транспорту, і перебування в торгівельних приміщеннях та на майданчиках відпочинку.