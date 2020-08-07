Три знаки зодіаку сьогодні зіткнуться з проблемами, - астролог

У той час, як за гороскопом на четвер зірки прогнозували удачу для представників знаків зодіаку Терези, Скорпіон і Водолій , за гороскопом на 7 серпня, астролог попереджає людей, народжених під знаками Близнюків, Дів і Козерогів про можливі проблеми в справах. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на п'ятницю, 7 серпня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Події цього дня можуть засмутити Близнюків. У цей день додасться турбот, які вимагатимуть особливої ​​уваги, а рішення проблем можна буде відсунути на задній план. В цей час зірки радять діяти самостійно і швидко. Друга половина дня підходить для спілкування і знайомств з новими людьми.

Діва

Ранок у Дів буде суперечливим, наваляться дрібні проблеми і варто розібратися з поточними справами. У цей час не варто забувати про головні цілі і відволікатися на дрібниці. Досягти значних успіхів в справах не вийде, але і малі позитивні результати зможуть трохи порадувати представників цього знака.

Козеріг

Перша половина дня буде складним і неспокійним періодом у Козерогів. Представників цього знаку можуть долати суперечливі почуття, і вони будуть надмірно нервувати через дрібниці. У п'ятницю буде складно зосередитися на чомусь важливому, тому навколишні можуть дорікнути Козерогів в неуважності. Таке нерозуміння в спілкуванні може стати причиною сварок і напруженості у відносинах. Поліпшити настрій допоможуть близькі друзі, з якими можна провести вечір і поговорити по душам.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, які зміни відбудуться у всіх знаків зодіаку в серпні.

Крім того, в кінці серпня в Україні можливі заморозки.