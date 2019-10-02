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02 жовтня 2019, середа, 16:13 23
Судова влада 2019-10-02T17:32:09+03:00
Українські Новини
НАБУ переплатило 3 мільйони гривень при покупці автомобілів Skoda

НАБУ переплатило 3 мільйони гривень при покупці автомобілів Skoda

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) переплатило близько 3 млн гривень при покупці 12 автомобілів Skoda.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

У процесі досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2018 року посадові особи НАБУ оголосили процедуру закупівлі (відкриті торги) спеціалізованих автомобілів, а саме: Skoda Kodiaq Style 2,0 ТЅІ / 132kW 7DSG 4x4 - 4 шт.; Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 ТЅІ / 132kW 7DSG - 6 шт.; Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 ТЅІ / 132kW 7DSG - 1 шт.; Skoda Superb Ambition 2,0 ТЅІ / 206kW 4x4 DSG - 1 шт.

Очікувана вартість закупівлі становила 12,1 млн гривень.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість автомобілів Skoda Kodiaq Style 2,0 ТЅІ / 132kW 7DSG 4x4 - 4 шт. (у комплектації та оснащенні, згідно з додатком №1 до договору №418 від 25.10.2018) становила 3 864 101, 24 гривень; ринкова вартість автомобілів Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 ТЅІ / 132kW 7DSG - 6 шт. (у комплектації та оснащенні, згідно з додатком №1 до договору №417 від 25.10.2018) становила 4 014 732, 72 гривень; ринкова вартість автомобіля Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 ТЅІ / 132kW 7DSG - 1 шт. (у комплектації та оснащенні, згідно з додатком №1 до договору №419 від 25.10.2018) становила 683 894, 66 гривень; ринкова вартість автомобіля Skoda Superb Ambition 2,0 ТЅІ / 206kW 4x4 DSG - 1 шт. (у комплектації та оснащенні, згідно з додатком №1 до договору № 420 від 25.10.2018) становила 913 721, 53 гривень.

Таким чином, різниця між очікуваною вартістю і ринковою становила близько 3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань почало розслідування проти службових осіб НАБУ за підозрою в отриманні хабара при купівлі 12 автомобілів Skoda.

Раніше повідомлялося, що загальна переплата при закупівлі 12 спеціалізованих автомобілів виробництва Skoda становить понад 1,5 млн гривень.

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