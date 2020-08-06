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06 серпня 2020, четвер, 05:00 6
Lifestyle 2020-08-06T05:30:02+03:00
Українські Новини
Трьом знакам зодіаку сьогодні щаститиме, — астролог

Трьом знакам зодіаку сьогодні щаститиме, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 6 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 6 серпня 2020. Фото: pixabay

Тоді як зірки в середу були на боці Овнів, Левів і Стрільців, сьогодні Терезам, Скорпіонам і Водоліям посміхнеться удача.  Детальніше про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку в четвер, 6 серпня, розкажуть Українські Новини.

Терези

У Терезів у цей день настане сприятливий період для вирішення важливих питань. У четвер у представників цього знака не виключені вдалі збіги. Також вдасться вирішити проблеми, які вже довго не давали спокою.

Скорпіон

У Скорпіонів день буде насичений радісними і позитивними подіями. Все буде даватися легко, а наполегливість в роботі не залишиться непоміченою, а справить позитивне враження на керівництво. У четвер будьте готові не тільки до перемог на роботі, а й до нових романтичних захоплень.

Водолій

У Водоліїв вдалий період, протягом якого вони легко зможуть впоратися з усіма труднощами і подолати існуючі перешкоди. Будь-яка неоднозначна ситуація не стане перепоною на їхньому шляху. У важкій ситуації можна довіряти своїй інтуїції і покладатися на свою думку. У цей день не пропустіть можливість налагодити стосунки з коханою людиною і обговорити питання, які хвилюють обох.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку в серпні.

Також Гідрометцентр прогнозує, що в Україну прийдуть заморозки в кінці серпня.

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