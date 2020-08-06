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06 серпня 2020, четвер, 17:05 11
Транспорт 2020-08-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
З завтрашнього дня "Укрзалізниця" почне продавати всі місця в регіональних потягах до Києва і назад

З завтрашнього дня "Укрзалізниця" почне продавати всі місця в регіональних потягах до Києва і назад

Елена Новикова
Пандемія, коронавірус в Україні, Укразалізниця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укрзализныця
Вагон поезда. Фото: Facebook/Укрзализныця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" планує з 7 серпня почати продаж квитків на 100% місць в регіональних поїздах, що прямують з Києва і назад, в той час, як 16 липня "Укрзалізниця" почала продаж квитків на всі місця в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниця", передають Українські Новини. 

"З 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800 нумерацією, що слідують з Києва і назад, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки угоді Київської міської держадміністрації ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рішення про продаж 100% квитків на регіональні поїзди було прийнято на підставі рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розпорядження КМДА від 31 липня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 17 регіональних поїздів з Києва і назад.

Раніше "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні.

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