З завтрашнього дня "Укрзалізниця" почне продавати всі місця в регіональних потягах до Києва і назад

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" планує з 7 серпня почати продаж квитків на 100% місць в регіональних поїздах, що прямують з Києва і назад, в той час, як 16 липня "Укрзалізниця" почала продаж квитків на всі місця в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниця", передають Українські Новини.

"З 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800 нумерацією, що слідують з Києва і назад, квитки можна буде купити на 100% місць. Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки угоді Київської міської держадміністрації ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рішення про продаж 100% квитків на регіональні поїзди було прийнято на підставі рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і розпорядження КМДА від 31 липня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 17 регіональних поїздів з Києва і назад.

Раніше "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських та регіональних поїздів в Україні.