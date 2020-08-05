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05 серпня 2020, середа, 14:47 8
Суспільство 2020-08-05T19:15:05+03:00
Українські Новини
Влада визначила соняшник символом Дня пам'яті захисників України

Влада визначила соняшник символом Дня пам'яті захисників України

Валерия Драгомирова
Президент, Зеленський, День пам'яті захисників України
Соняшник. Фото: pixabay
Соняшник. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів визначив символом Дня пам'яті захисників України (29 серпня) соняшник.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українськi Новини.

Так, символ цього дня, зображення соняшника, державні службовці зобов'язані носити в місцях проведення заходів з відзначення Дня пам'яті захисників України.

Кабмін також ввів традиції встановлення зменшеної копії державного прапора на могилах захисників. Серед заходів до Дня пам'яті захисників України планується проведення велопробігу ветеранів війни за маршрутом "Ужгород - Маріуполь", а також забіг.

Крім цього, планується традиційне покладання квітів у Києві біля стіни пам'яті. Кабмін також визначив загальнонаціональну хвилину мовчання о 10:00.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який щорічно відзначатиметься 29 серпня.

Крім того, минулого року в Києві відбулася низка урочистих заходів до Дня пам'яті захисників України та Хода гідності.

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