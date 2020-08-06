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  • Сьогодні 75 річниця бомбардування Хіросіми. В Японії вшановують пам'ять загиблих
06 серпня 2020, четвер, 14:01 9
Світ 2020-08-06T15:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні 75 річниця бомбардування Хіросіми. В Японії вшановують пам'ять загиблих

Сьогодні 75 річниця бомбардування Хіросіми. В Японії вшановують пам'ять загиблих

Валерия Драгомирова
США, Японія, Друга світова війна, Річниця, Хіросіма, Нагасакі, ядерний удар

6 серпня в Японії вшановують пам'ять загиблих в результаті ядерного удару США по місту Хіросіма в 1945 році. У Хіросімі дзвонили дзвони, церемонію відвідав прем'єр-міністр Сіндзо Абе, але кількість іноземних відвідувачів була менше ніж раніше через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, пише " Радіо Свобода ". 

Загалом вшанувати загиблих прийшла десята частина від звичної кількості відвідувачів в попередні роки: стільці були розташовані на відстані один від одного, а більшість людей були в масках.

Вхід в міський Парк миру був обмежений, відвідати меморіальну церемонію змогли в основному постраждалі та їхні родини.

"6 серпня 1945 одна атомна бомба знищила наше місто. У той час ходили чутки, що тут нічого не виросте протягом 75 років. І все-таки Хіросіма одужала, ставши символом миру", - сказав мер Хіросіми Казумі Мацуї.

6 серпня 1945 США скинули ядерну бомбу на Хіросіму, в результаті чого загинули близько 140 тис. осіб. Через три дні атомна бомба вбила 74 тис. людей в Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця весни в Японії діяв надзвичайний стан. Станом на 4 травня було зафіксовано понад 16 тисяч хворих на коронавірус в країні.

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