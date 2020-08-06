Сьогодні 75 річниця бомбардування Хіросіми. В Японії вшановують пам'ять загиблих

6 серпня в Японії вшановують пам'ять загиблих в результаті ядерного удару США по місту Хіросіма в 1945 році. У Хіросімі дзвонили дзвони, церемонію відвідав прем'єр-міністр Сіндзо Абе, але кількість іноземних відвідувачів була менше ніж раніше через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, пише " Радіо Свобода ".

Загалом вшанувати загиблих прийшла десята частина від звичної кількості відвідувачів в попередні роки: стільці були розташовані на відстані один від одного, а більшість людей були в масках.

Вхід в міський Парк миру був обмежений, відвідати меморіальну церемонію змогли в основному постраждалі та їхні родини.

"6 серпня 1945 одна атомна бомба знищила наше місто. У той час ходили чутки, що тут нічого не виросте протягом 75 років. І все-таки Хіросіма одужала, ставши символом миру", - сказав мер Хіросіми Казумі Мацуї.

6 серпня 1945 США скинули ядерну бомбу на Хіросіму, в результаті чого загинули близько 140 тис. осіб. Через три дні атомна бомба вбила 74 тис. людей в Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.

"Ми ніколи не повинні дозволяти, щоб це болісне минуле повторилося".

Чиновники Японії пропонують молитви і квіти з нагоди 75 - річчя першого в світі атомної бомби в #Hiroshima #平和宣言 #島原広爆の日 pic.twitter.com/wVTyZQc2Up - Bloomberg QuickTake (@QuickTake) 6 серпня 2020 року

Як повідомляли Українські Новини, до кінця весни в Японії діяв надзвичайний стан. Станом на 4 травня було зафіксовано понад 16 тисяч хворих на коронавірус в країні.