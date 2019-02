На авіаносці також були літаки, які перебували на палубі в той момент, коли корабель пішов під воду.

"Хорнет" знайшло дослідне судно співзасновника Microsoft Пола Аллена "Петрел" - це був його перший похід в 2019 році.

Корабель знайшов на дні глибоководний безпілотник. Фото: paulallen

Глибоководний безпілотник дозволив передати фото корабля, і, як зазначає BBC, судно непогано збереглося.

Over the years, #RVPetrel & its crew have explored & discovered historic sites in waters across the globe. From reminders of the human cost of war to creatures rarely seen by the human eye, here's some of the best images from our expeditions: https://t.co/7DhVgb3mxs #ThanksPaul pic.twitter.com/RmzgfHH0zE