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06 серпня 2020, четвер, 12:12 7
Політика 2020-08-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" звільнив гендиректора "Укртрансгазу" Алексєєнка

"Нафтогаз" звільнив гендиректора "Укртрансгазу" Алексєєнка

Надежда Комендантова
Укртрансгаз, Нафтогаз, звільнення, кадрові зміни, Призначення
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua
Укртрансгаз. Фото: phl.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільнила генерального директора оператора газових сховищ компанії "Укртрансгаз" Сергія Алексєєнка, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора Сергія Перелому, тоді як НАК закупила у приватного підприємця iPad майже по 40 тисяч за штуку.

Про це сказано в повідомленні "Укртрансгазу" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сергій Алексєєнко покинув пост генерального директора "Укртрансгазу" з 5 серпня 2020 року. З 6 серпня Сергій Перелома тимчасово здійснює повноваження генерального директора "Укртрансгазу", — сказано в ньому.

Зазначається, що Алексєєнко увійшов до складу правління "Укртрансгазу" в березні 2017 року і відповідав за управління фінансами.

З березня 2019 він обіймав посаду гендиректора "Укртрансгазу".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" запропонував українцям кілька тарифних планів і встановив річну ціну.

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