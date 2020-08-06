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06 серпня 2020, четвер, 05:45 14
Силові структури 2020-08-06T06:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні з'являться шерифи, — радник Авакова

В Україні з'являться шерифи, — радник Авакова

Олексій Козаченко
Обʼєднані територіальні громади, МВС України, Поліцейські, реформа поліції, Поліція
Поліцейські громади. Фото: sheriffua.org
Поліцейські громади. Фото: sheriffua.org

Реформа поліції, під час якої 90% люстрованих поліцейських повернулися на свої посади, триває. Наразі реформують інститут дільничного — його поступово замінюватимуть на "поліцейських громади", функції яких будуть аналогічні функціям шерифів. Про це в ефірі Україна 24 розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Зараз у нас запускається така нова форма — поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції", — сказав він.

З його слів, поліцейський громади працюватиме як шериф: постійно перебуватиме в громаді, співпрацюватиме з нею і отримуватиме від неї частину фінансування.

"І тут фінансування в тому числі покладається на громаду. Це по аналогії — місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", — пояснив він.

Наразі на сайті Нацполіціі розміщена спеціальна форма заявки на участь в конкурсі на призначення на офіцерські посади в об'єднаних територіальних громадах. На першому етапі участь в конкурсі беруть діючі правоохоронці. У заявці потрібно вказати, в який саме громаді хоче працювати претендент. Потім будуть кілька етапів відбору, один з яких — тест на поліграфі, інший — співбесіда з керівництвом громади, яка шукає для себе "шерифа".

Після конкурсного відбору кандидати пройдуть тримісячне навчання, отримавши навички тактичної підготовки, розслідування кримінальних пригод, контраварійного водіння і оволодіють азами превентивної роботи як з дорослими, так і з дітьми.

Робота поліцейським громади передбачає можливість призначення на офіцерську посаду, службові автомобіль і приміщення, повну екіпіровку, планшет для ведення звітності, заробітну плату від 14 000 гривень і соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, полтавського терориста Скрипника ліквідували  при затриманні.

Також поліція посилює заходи безпеки в дев'яти областях України.

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