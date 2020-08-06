підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа
06 серпня 2020, четвер, 09:07 11
Світ 2020-08-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа

В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа

Елизавета Кесельман
ОАЕ, пожежа, Пожежа на ринку

Тоді як в Бейруті ліквідують наслідки від потужного вибуху складу з піротехнікою, 5 серпня, увечері, на великому ринку в еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Влада поки що ніяк не коментує подію. Також немає інформації про потерпілих і загиблих.

 
 
 
 
 
Подивитися цю публікацію в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massive fire breaks out in Ajman market. #Ajman #Uae #Fire

Публікація від Khaleej Times (@khaleejtimes) 5 Серп 2020 о 8:52 PDT

Проте в ЗМІ з'явилися жахливі кадри масштабної пожежі на ринку овочів і фруктів.

Через величезні клуби диму рятувальники евакуювали розташовану поруч лікарню. Пожежа почалася в Аджмані близько 18:30 за місцевим часом, 17:30 за київським часом.

what's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl

— M Hossain (@KMM_Hossain) August 5, 2020

 

Ринок є популярним місцем в Аджмані, сюди з'їжджаються люди з усієї країни. Пожежники поки що не можуть загасити вогонь.

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв у результаті вибуху в Бейруті зросла до 113 осіб і більш ніж 4 тисяч зазнали поранень.

Більше новин про: ОАЕ пожежа Пожежа на ринку

В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер
Новини
B2B jewelry. Фото: tgstat.ru
Компанія B2B jewelry відкрила ювелірний магазин у Казахстані 09:59 Відео
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків 09:40
Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на більшості території України 09:37
Глава НАЗК Новіков у липні подвоїв оклад за рахунок надбавок та відпускних 09:10
В Арабських Еміратах горить ринок. Фото: @KMM_Hossain
В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа 09:07
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok