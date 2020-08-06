В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа

Тоді як в Бейруті ліквідують наслідки від потужного вибуху складу з піротехнікою, 5 серпня, увечері, на великому ринку в еміраті Аджман в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула потужна пожежа. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Влада поки що ніяк не коментує подію. Також немає інформації про потерпілих і загиблих.

Проте в ЗМІ з'явилися жахливі кадри масштабної пожежі на ринку овочів і фруктів.

Через величезні клуби диму рятувальники евакуювали розташовану поруч лікарню. Пожежа почалася в Аджмані близько 18:30 за місцевим часом, 17:30 за київським часом.

what's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl

— M Hossain (@KMM_Hossain) August 5, 2020

Ринок є популярним місцем в Аджмані, сюди з'їжджаються люди з усієї країни. Пожежники поки що не можуть загасити вогонь.

Як повідомляли Українські Новини, кількість жертв у результаті вибуху в Бейруті зросла до 113 осіб і більш ніж 4 тисяч зазнали поранень.