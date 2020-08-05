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05 серпня 2020, середа, 22:17 6
Зовнішня політика 2020-08-05T23:00:01+03:00
Українські Новини
Панама накладатиме санкції на свої кораблі за відвідування анексованого Криму

Панама накладатиме санкції на свої кораблі за відвідування анексованого Криму

Ирина Николенко
Панама, Анексований Крим, Окупований Крим
Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування анексованого Криму. Фото: Facebook / Євген Єнін
Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування анексованого Криму. Фото: Facebook / Євген Єнін

Панама контролюватиме ситуацію з заходом кораблів під панамським прапором у порти анексованого Криму, порушників штрафуватимуть. Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив  на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Панама візьме під контроль ситуацію за фактами порушень заходів у закритих портів АР Крим суднами, які ходять під панамським прапором — порушників чекають суворі санкції", — сказано в повідомленні.

З слів Єніна, 5 серпня відбулися перші за останні вісім років політичні консультації з Панамою, під час яких вдалося домовитися про три важливі рішення. Зокрема, сторони домовилися активізувати економічне співробітництво в галузі суднобудування, авіаперевезень, гідроенергетики.

Ще одна домовленість стосувалася незаконних заходів панамських кораблів до портів анексованого РФ Криму.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 червня Кабінет Міністрів відкрив контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Також перетин кордону з Кримом став простішим для дітей.

 

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