Панама накладатиме санкції на свої кораблі за відвідування анексованого Криму

Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування анексованого Криму. Фото: Facebook / Євген Єнін

Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування анексованого Криму. Фото: Facebook / Євген Єнін

Панама контролюватиме ситуацію з заходом кораблів під панамським прапором у порти анексованого Криму, порушників штрафуватимуть. Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Панама візьме під контроль ситуацію за фактами порушень заходів у закритих портів АР Крим суднами, які ходять під панамським прапором — порушників чекають суворі санкції", — сказано в повідомленні.

З слів Єніна, 5 серпня відбулися перші за останні вісім років політичні консультації з Панамою, під час яких вдалося домовитися про три важливі рішення. Зокрема, сторони домовилися активізувати економічне співробітництво в галузі суднобудування, авіаперевезень, гідроенергетики.

Ще одна домовленість стосувалася незаконних заходів панамських кораблів до портів анексованого РФ Криму.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 червня Кабінет Міністрів відкрив контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Також перетин кордону з Кримом став простішим для дітей.