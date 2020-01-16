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16 січня 2020, четвер, 11:44 6
Суспільство 2020-01-16T11:56:41+02:00
Українські Новини
Перетин кордону з Кримом для дітей став простішим

Перетин кордону з Кримом для дітей став простішим

Ярина Вацяк
окупація Криму, анексія Криму, Перетин кордону, адмінкордон Криму, Діти

Спрощений перетин кордону з Кримом для дітей у віці до 16 років набуде чинності 9 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Наголошується, що з 9 лютого набувають чинності зміни в затверджений урядовою постановою порядок, що стосуються виїзду на тимчасово окупованій території України (ОТ) і в'їзду до неї громадян України віком до 16 років.

Відповідно до змін, виїзд на дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб

Така можливість виникає, якщо ці діти в'їхали на підконтрольну української влади територію в супроводі цих дорослих (одного з батьків або уповноважених ними осіб).

У таких випадках наявність другого з батьків чи доручень від нього не обов'язково.

Виїзд дітей у віці від 14 до 16 років на ОСЬ, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу при наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В'їзд на громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, і виїзд з ОСЬ осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється при пред'явленні довідки, виданої територіальним органом (підрозділом) Державної міграційної служби.

Крім того, змінами передбачено, що виїзд на півострів і в'їзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється при пред'явленні паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Кабмін дозволив перетинати лінію розмежування на Донбасі дітям за свідоцтвом про народження і тимчасовим посвідченням.

Рінше повідомлялося про те, що Окупаційні служби продовжують створювати незручності для громадян, які прямують через адмінкордон з тимчасово окупованою територією АР Крим.

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