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05 серпня 2020, середа, 05:15 8
Lifestyle 2020-08-05T09:30:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні зірки будуть на боці трьох знаків зодіаку, — астролог

Сьогодні зірки будуть на боці трьох знаків зодіаку, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В той час, як за гороскопом на понеділок Тельцям, Ракам і Рибам було під силу впоратися з будь-якими проблемами, за гороскопом на сьогодні від астрологів, зірки будуть на боці Овнів, Левів і Стрільців. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку у середу, 5 серпня, розкажуть Українські Новини.

Овен

За гороскопом на середу, Овни будуть сповнені енергії та ентузіазму. Зірки запевняють, що в цей день можна сміливо братися за важливі справи. Будь-які складнощі будуть по плечу. Важливо виявляти терпіння і витримку в потрібний момент, не прагнути форсувати події і реально оцінювати поточну ситуацію. Для тих, хто перебуває в пошуку роботи, зірки рекомендують звернути увагу на пропозиції, які надходять. У роботодавців забезпечений інтерес до представників цього знака.

Лев

Перед Левами відкриються нові горизонти. Не виключено, що деякі з їх бажань можуть втілитися в життя. З ранку визначитеся з планом майбутніх дій і чітко слідуйте йому. У другій половині дня мисліть глобально і реалізуйте в роботі сміливі і нові ідеї. В особистих стосунках можливі сварки на грунт ревнощі партнера.

Стрілець

У середу Стрільці можуть сміливо йти на ризик, якщо планують досягти певної мети. Авантюрні заходи можуть принести непоганий прибуток. Також у цей день можна вдало інвестувати свої накопичення. Найбільш успішними будуть творчі особистості. Нові ідеї можуть надихнути до дії, результат якого чимало обрадує.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піку спеки з температурою до +37 градусів.

Також астролог Павло Глоба прогнозує, що для чотирьох знаків зодіаку серпень готує переломний момент.

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