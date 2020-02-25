підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • День народження Лесі Українки та Леся Курбаса: що ще святкують 25 лютого
25 лютого 2020, вівторок, 05:40 9
Lifestyle 2020-02-25T09:45:02+02:00
Українські Новини
День народження Лесі Українки та Леся Курбаса: що ще святкують 25 лютого

День народження Лесі Українки та Леся Курбаса: що ще святкують 25 лютого

Ярина Вацяк
Прогноз погоди, Курс валют, Свята, Олексія Чудотворця, Леся Українка, Лесь Курбас, яке сьогодні свято, 25 лютого, який сьогодні день
Леся Українка в незвичному образі. Фото: instagram/thedevochki
Леся Українка в незвичному образі. Фото: instagram/thedevochki

Сьогодні, 25 лютого в Україні відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил України.

Також в цей день у 1871 року народилася видатна українська поетеса Леся Українка, а в 1887 - український актор, реформатор українського театру, режисер Лесь Курбас.

У світі сьогодні відзначають День стерилізації домашніх тварин.

В Угорщині 25 лютого День пам'яті жертв комуністичних диктатур, а в Грузії День пам'яті трагедії радянської окупації.

Також сьогодні Національний день Кувейту.

Крім того, 25 лютого День збройних сил Домініканської Республіки і День народної влади на Філіппінах (People Power Day).

В Ізраїлі сьогодні відзначають День сім'ї

В Анголі 25 лютого проходить карнавал.

У США в цей день відзначають Національний день горіхів в шоколаді і національний день клем-чаудера.

Неофіційно можна відзначити День скорботи за минаючою зимою, День компетентноого працівника, День тверезості і безалкогольного пива, День боротьби з негативом і Міжнародний день склерозу.

За православним календарем, 25 лютого вшановується пам'ять святого Олексія, чудотворця.

У народі 25 лютого називалося днем Олексія Рибного, тому що якщо у цей день наступала відлига — літом буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, кажучи, що зворушені морозом насіння дає кращий врожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хлібороду. А сонячний день обіцяв хороший врожай яблук.

Іменини відзначають:

Євген

Олексій

Антон

Марія.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 25 лютого, в Україні вдень +3...+11 градусів, вночі +2...+2 градуси. На заході України дощ, по всій території - похмуро. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 25 лютого. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 25 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився 4,65 коп. і складає 24,4995 UAH/USD. Курс гривні до євро на 25 лютого встановлений на рівні 26,5109.

Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.

Більше новин про: Прогноз погоди Курс валют Свята Олексія Чудотворця Леся Українка Лесь Курбас яке сьогодні свято 25 лютого який сьогодні день

Крижаний дощ, пориви вітру та хуртовини: на Україн...
Гривня почала дешевшати: курс валют на 25 лютого...
Міжнародний день рідної мови і карнавал в Ріо: що ...
З сьогоднішнього дня в гаманцях українців може з'я...
Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess
З сьогоднішнього дня в гаманцях українців може з'явитися нова купюра 200 гривень
Новини
Карта поширення коронавіруса 25 лютого. Скріншот: gisanddata.maps
Число заражень коронавірусом збільшилось до 80 тис. Актуальні дані на 25 лютого 09:05
Помер останній маршал Радянського Союзу 08:45
У Франції вилікували всіх заражених коронавірусом 08:45 Інфографіка
На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю 08:15
Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess 08:15
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Гривня почала дешевшати: курс валют на 25 лютого
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok