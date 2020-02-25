День народження Лесі Українки та Леся Курбаса: що ще святкують 25 лютого

Сьогодні, 25 лютого в Україні відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил України.

Також в цей день у 1871 року народилася видатна українська поетеса Леся Українка, а в 1887 - український актор, реформатор українського театру, режисер Лесь Курбас.

У світі сьогодні відзначають День стерилізації домашніх тварин.

В Угорщині 25 лютого День пам'яті жертв комуністичних диктатур, а в Грузії День пам'яті трагедії радянської окупації.

Також сьогодні Національний день Кувейту.

Крім того, 25 лютого День збройних сил Домініканської Республіки і День народної влади на Філіппінах (People Power Day).

В Ізраїлі сьогодні відзначають День сім'ї

В Анголі 25 лютого проходить карнавал.

У США в цей день відзначають Національний день горіхів в шоколаді і національний день клем-чаудера.

Неофіційно можна відзначити День скорботи за минаючою зимою, День компетентноого працівника, День тверезості і безалкогольного пива, День боротьби з негативом і Міжнародний день склерозу.

За православним календарем, 25 лютого вшановується пам'ять святого Олексія, чудотворця.

У народі 25 лютого називалося днем Олексія Рибного, тому що якщо у цей день наступала відлига — літом буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, кажучи, що зворушені морозом насіння дає кращий врожай. Якщо на Олексія небо зоряне, можна чекати хлібороду. А сонячний день обіцяв хороший врожай яблук.

Іменини відзначають:

Євген

Олексій

Антон

Марія.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 25 лютого, в Україні вдень +3...+11 градусів, вночі +2...+2 градуси. На заході України дощ, по всій території - похмуро. Вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 25 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара підвищився 4,65 коп. і складає 24,4995 UAH/USD. Курс гривні до євро на 25 лютого встановлений на рівні 26,5109.

Люди, народжені в цей день під знаком Риби. А Українські Новини вже оприлюднили гороскоп на сьогодні не тільки для Риб, але й для всіх знаків зодіаку.