Спалах коронавірусу у Вищому антикорупційному суді — захворіли 5 працівників

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) зафіксували спалах Covid-19, тоді як в Україні станом на 4 серпня зафіксували 1271 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Коронавірус підтвердили у п'яти співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"З метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції відвідувачі допускаються до приміщення суду виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів", — сказано в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, станом на 3 серпня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 061 до 74 219.

4 серпня МОЗ провів рекордну кількість - 17 519 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції, що на 23,9% більше порівняно з попередньою добою.