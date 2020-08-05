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05 серпня 2020, середа, 17:28 9
Силові структури 2020-08-05T19:15:03+03:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу у Вищому антикорупційному суді — захворіли 5 працівників

Спалах коронавірусу у Вищому антикорупційному суді — захворіли 5 працівників

Ирина Николенко
ВАКС, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, Хворі на коронавірус
Спалах коронавірусу у ВАКС. Фото: hcac.court.gov.ua
Спалах коронавірусу у ВАКС. Фото: hcac.court.gov.ua

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) зафіксували спалах Covid-19, тоді як в Україні станом на 4 серпня зафіксували 1271 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Коронавірус підтвердили у п'яти співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"З метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби і масового поширення вірусної інфекції відвідувачі допускаються до приміщення суду виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів", — сказано в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, станом на 3 серпня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 061 до 74 219.

4 серпня МОЗ провів рекордну кількість - 17 519 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції, що на 23,9% більше порівняно з попередньою добою.

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