Прогноз погоди на 6 серпня — у всіх областях буде спекотно та без опадів

6 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +18 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +28 ... +30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, вдень +28 ... + 33 градуси

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +28 ... +33 градуси, у Дніпропетровській області до +35 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, вдень +29 ... +34 градуси

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +30 ... +35 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17 ... +19 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

5 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... +26 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Україенські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні .