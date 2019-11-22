Міністерство охорони здоров'я запустить систему "перехресного донорства" у 2020 році

Одним з ключових напрямів роботи Міністерства охорони здоров'я України в наступному році стане запуск системи трансплантації.

Першочергові завдання цього напрямку:

створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблоковує можливість побудови системи;

впровадження в практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного;

просування професії трансплант-координатора, навчання яких вже почалося;

запуск "перехресного донорства", коли йде обмін між органами живими донорами, які не є рідними;

можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.

Окремим пунктом у пріоритетах МОЗ України на 2020 рік варто залучення інвестицій у систему охорони здоров'я.

"Ми всі розуміємо, що у держави не буде стільки коштів, щоб оновити лікарні та обладнання, розвивати клінічні дослідження та ін. А все це має дуже великий вплив на якість медичних послуг. Тому створення умов для заходу інвестицій у сферу, переговори з потенційними інвесторами і упаковки інвестиційних ініціатив в проекти - теж на порядку денному МОЗ і уряду в цілому", - підсумувала на заході міністр Зоряна Скалецька.

Як повідомляли Українські Новини, МОВ почало тестувати нову систему трансплантації. Тим часом медики запевнили, що вживання марихуани не заважає бути донором нирок.