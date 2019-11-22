Міністерство охорони здоров'я запустить систему "перехресного донорства" у 2020 році

Крім того, що міністерство охорони здоров'я прийняло рішення розробити законопроект про психічне здоров'я, в міністерстві також мають намір запустити систему трансплантації в 2020 році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Одним з ключових напрямів роботи Міністерства охорони здоров'я України в наступному році стане запуск системи трансплантації. Першочергові завдання цього напрямку: створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблоковує можливість побудови системи; впровадження в практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного; просування професії трансплант-координатора, навчання яких вже почалося; запуск "перехресного донорства", коли йде обмін між органами живими донорами, які не є рідними; можливість за життя дати згоду на донорство після смерті. Окремим пунктом у пріоритетах МОЗ України на 2020 рік варто залучення інвестицій у систему охорони здоров'я. "Ми всі розуміємо, що у держави не буде стільки коштів, щоб оновити лікарні та обладнання, розвивати клінічні дослідження та ін. А все це має дуже великий вплив на якість медичних послуг. Тому створення умов для заходу інвестицій у сферу, переговори з потенційними інвесторами і упаковки інвестиційних ініціатив в проекти - теж на порядку денному МОЗ і уряду в цілому", - підсумувала на заході міністр Зоряна Скалецька. Як повідомляли Українські Новини, МОВ почало тестувати нову систему трансплантації. Тим часом медики запевнили, що вживання марихуани не заважає бути донором нирок.