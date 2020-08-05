Янукович гримується до невпізнання перед виходом на вулицю, - Добкін

Колишній президент України Віктор Янукович перебуваючи в Росії продовжує побоюватися за своє життя. Про це в ефірі телеканалу Newsone розповів екс-нардеп і голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

За його словами, Янукович для того, щоб залишатися невпізнанним в публічних місцях, застосовує найсучасніші технології в області гриму.

"Гримується до невпізнання, що фактично людина, яка його добре знає і знаходиться в 2-3 метра від нього його (Януковича, - ред) не впізнає", - зазначив Михайло Добкін.

При цьому він зазначив, що особисто "видозміненого" екс-президента він не бачив, але подібну інформацію йому повідомив його знайомий з Росії, чиїм словами Добкін повністю довіряє.

Як інформували Українські Новини, 9 липня колишньому президенту України Віктору Януковичу виповнилося 70 років.