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  • Зліт і падіння Віктора Януковича: сьогодні екс-президенту України виповнюється 70 років
09 липня 2020, четвер, 06:13 4
Політика 2020-07-09T06:30:03+03:00
Українські Новини
Зліт і падіння Віктора Януковича: сьогодні екс-президенту України виповнюється 70 років

Зліт і падіння Віктора Януковича: сьогодні екс-президенту України виповнюється 70 років

Павло Твердохліб
Президент, Янукович, Україна-Росія, день народження, ювілей
Віктор Янукович. Фото: Українське Фото
Віктор Янукович. Фото: Українське Фото

Свій ювілей екс-президент Віктор Янукович зустрічає не в своїй улюбленій Ялті, в численному колі родичів, друзів-політиків і однопартійців, у супроводі виступів відомих артистів, а на чужині. Ймовірно - в Росії. На батьківщині ж він тепер звинувачується в державній зраді. Можливо, не допусти Янукович низку фатальних помилок, він міг бути при владі і по сьогодні. У всякому разі так стверджував напередодні його 60-річного ювілей укладач гороскопів Владислав Росс.

Повний текст доступний російською мовою.

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