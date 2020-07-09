Зліт і падіння Віктора Януковича: сьогодні екс-президенту України виповнюється 70 років

Свій ювілей екс-президент Віктор Янукович зустрічає не в своїй улюбленій Ялті, в численному колі родичів, друзів-політиків і однопартійців, у супроводі виступів відомих артистів, а на чужині. Ймовірно - в Росії. На батьківщині ж він тепер звинувачується в державній зраді. Можливо, не допусти Янукович низку фатальних помилок, він міг бути при владі і по сьогодні. У всякому разі так стверджував напередодні його 60-річного ювілей укладач гороскопів Владислав Росс. Повний текст доступний російською мовою.