подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 05:00 219
Lifestyle 2020-08-04T05:00:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут решить любые проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на вторник
Гороскоп на 4 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 4 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Близнецы, Весы и Козероги сталкивались с препятствиями в делах, сегодня Тельцы, Раки и Рыбы смогут справиться с любыми проблемами. О том, что ждет представителей этого знака зодиака во вторник, 4 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет успешный день. В это время можно проявлять активность в делах. Также звезды уверяют, что этот вторник подходит для решения серьезных вопросов, заключения сделок, подписания рабочих договоров. В этот период можно принимать важные для решения, что-то менять в жизни и начинать новые проекты. Однако представителям этого знака нужно постараться не бросать слова на ветер и выполнять взятые на себя обязательства.

Рак

День у Раков будет насыщен приятными событиями и новостями. Вероятно, во вторник представителям этого знака предстоит решать вопросы, связанные с деньгами. Их могут ожидать финансовые поступления. В этот день Раки вы без труда найдут ответы на многие волнующие вопросы. В этот день не ленитесь и со всей серьезностью отнеситесь к поставленным перед вами задачам. Тщательный подход к работе поможет избежать проблем в будущем.

Рыбы

У Рыб наступает хороший период для творческого роста, саморазвития и самосовершенствования. Это время перемен к лучшему. У представителей этого знака получится успешно решить наболевшие вопросы, восстановить испорченные ранее отношения. Некоторых Раков ожидают серьезные перемены в личной жизни. Во вторник не следует много суетиться и нервничать. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут найти выход из любой нестандартной ситуации и преуспеть в делах.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 4 августа, в Украине температура воздуха будет варьироваться от +9 ночью до +31 днем.

Ранее Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп на вторник

Тельцам нужно позаботиться о себе, а у Скорпионов ...
У трех знаков зодиака возможны препятствия в делах...
У Стрельцов возможно судьбоносное знакомство, а у ...
У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодн...
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве во время захвата здания сменил заложника, — СБУ
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю
Новости
Цены на свинину в живом весе повысились на 6,2% за июль 07:30
В Украине нужны продавцы и низкоквалифицированные рабочие. Спрос на профессионалов ниже, — служба занятости 07:06
Украинцы стали покупать больше новых авто: марка Renault вновь самая популярная 07:00
В Тернополе бунт, в Киеве террорист захватил заложников, украинец купил итальянский остров 06:55 Новости дня
За неделю цены на арбуз заметно снизились: сколько сейчас стоит на рынке ягода 06:30
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Луцк отказался вводить карантинные ограничения и просит вычеркнуть его из "красной зоны"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok