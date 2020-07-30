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30 липня 2020, четвер, 18:46 10
Кабмін 2020-07-30T20:00:03+03:00
Українські Новини
Мін'юст почне продавати в'язниці вже цього літа

Мін'юст почне продавати в'язниці вже цього літа

Валерия Драгомирова
Prozorro, Мін'юст, в'язниці
В'язниця. Фото: Валерія Назаренко
В'язниця. Фото: Валерія Назаренко

Продаж будівель в'язниць через систему публічних закупівель "ProZorro.Продажу" Міністерство юстиції має намір почати влітку.  

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

"...планується вже цього літа запустити продажу заморожених і звільнених в'язниць. Продаж буде здійснюватися на відкритих електронних аукціонах через систему "Prozorro-Продажу"... Після надходження коштів від продажу почнемо проєктування і нове будівництво (в'язниць) в містах, де місцева влада виділила земельну ділянку або де у нас є вільна земля в користуванні", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Згідно з повідомленням, будівництво нових в'язниць в першу чергу стосується Львова і Києва.

"На жаль, парламент не підтримав законопроєкт, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого і кілька затягують процес бюрократичними формальностями", - сказав Малюська.

Як повідомляли Українські Новини, Малюська запропонував в якості подарунка чиновникам нові сертифікати на платні камери в СІЗО. Раніше Мін'юст відкрив платні камери в трьох СІЗО.

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