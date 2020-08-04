Прогноз погоди на 5 серпня: спека і засуха повертаються

5 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +16 градусів, вдень +29 ... +31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, в Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +18 градусів, на Закарпатті +18 ... +23 градуси, вдень +25 ... +32 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 14 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

У Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +14 ... +16 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +19 ... +21 градус, вдень +27 ... +29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +27 ... +33 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, вдень +26 ... +32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +28 ... +33 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +18 градусів, вдень +27 ... +33 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15 ... +17 градусів, вдень +30 ... +32 градуси.

4 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +26 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Україенські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.