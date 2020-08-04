Луческу призупинив переговори про можливі трансфери "Динамо", - ЗМІ

Поки ФК "Динамо" готується 7 серпня зіграти товариський поєдинок з "Вересом", новий тренер клубу Мірча Луческу запропонував тимчасово зупинити переговори про трансфер нових футболістів. Про це повідомив Ігор Циганик, ведучий "Циганик Live" на FootballHub.

"Динамо" цікавилося хавбеком загребського "Динамо" Нікола Моро. Навіть були близькі, щоб увійти в серйозні переговори. Але ціна, яку виставили хорвати - 15 млн євро. Ця сума для нашого футболу просто несусвітна зараз. Ніхто такі гроші за нього платити не буде ", - повідомляє Циганик.

Імовірно, Луческу збирається будувати "кістяк" команди з уже наявних гравців.

"Сам Луческу перепинив цей момент. Сказав, що часу до жовтня, коли закриється трансферне вікно, буде достатньо часу, щоб підібрати футболістів, які потрібні. Він хоче побудувати з тих футболістів, які є, кістяк команди ", - сказав Циганик.

Нагадаємо, призначення Луческу тренером викликало обурення в ультрас київського "Динамо".

Крім того, 29 липня донецький клуб "Шахтар" привітав свого екснаставника Мірчу Луческу з 75-річчям.